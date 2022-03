BBB 22: questionada por Ana Clara, Larissa fala sobre suposta gravidez de Natália; vídeo

A sexta eliminada do BBB 22, Larissa Tomásia, continua causando mesmo fora da casa mais vigiada do Brasil. Durante um papo com Ana Clara, no programa "Fora da Casa", a influencer falou sobre a breve participação no programa e comentou um assunto polêmico que tomou as redes sociais na última semana: a suposta gravidez de Natália. A declaração surgiu após a morena ser indagada pela apresentadora, que pediu uma "fofoca". Veja.

"Eu tenho uma fofoca bombástica. É de uma participante da casa. Ela se envolveu demais com Eli. Ela chegou em mim e contou sem ninguém perceber, acredito que nem os câmeras perceberam... Ela está grávida! (...) O edredom se movimentou demais, Ana Clara", disse ela.

Ana Clara, por sua vez, não conseguiu segurar o riso. “Gente, essa menina é doida. De onde você tira essas coisas? Se vocês conseguissem escutar a nossa equipe rindo daqui!", disse. "Você me contou uma fanfic", continuou.

VEJA MAIS

“Amiga, para de ser louca! Pelo amor de Deus! Vocês entenderam? Ela cria. É para isso que ela entrou na casa de vidro. Vou aceitar essa fofoca. Foi a melhor que me contaram e ela nem existe!”, afirmou a apresentadora.

Ana Clara, por sua vez, não conseguiu segurar o riso: “Gente, essa menina é doida. De onde você tira essas coisas? Se vocês conseguissem entender nossa equipe rindo daqui!”.

“Amiga, para de ser louca! Pelo amor de Deus! Vocês entenderam? Ela cria. É para isso que ela entrou na casa de vidro. Vou aceitar essa fofoca. Por enquanto foi a melhor que me contaram e ela nem existe!”, afirmou a apresentadora.

E, em seguida, Larissa desmentiu a história. "Estou brincando. Não é verdade", disse.