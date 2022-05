BBB 22: Jessilane quita Fies e comemora nas redes sociais

O bordão ‘boleto pago’ tão falado dentro do Big Brother Brasil dessa vez foi anunciado pela ex-BBB Jessilane Alves. A professora comemorou, na última sexta-feira (06), a quitação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A sister chegou a comentar sobre a sua preocupação com a dívida e que precisou recorrer ao fundo para pagar a faculdade de Ciências Biológicas.

A celebração foi compartilhada por meio da conta pessoal, no twitter e no instagram.

Dentro do BBB 22, Jessi comentou sobre a dívida que possuía no banco. Tiago Abravanel chegou a perguntar sobre o que era o Fies. Pelo instagram, a professora também fez o anúncio.

Os fãs de Jessi também festejaram e se identificaram.