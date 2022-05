Kamilla Salgado revela perda de bebê e sonho de engravidar novamente

A paraense Kamilla Salgado comemora mais um Dia das Mães ao lado do filho Bento e do marido Eliéser Ambrósio. A família aproveitou a data para fazer um ensaio fotográfico especial. O filho do casal, de dois anos, é fruto dessa relação iniciada no BBB 13.

Feliz com a maternidade, Kamilla falou ao GShow sobre a experiência e os desafios da maternidade: "Ser a mãe do Bento está sendo a maior e melhor experiência da minha vida! Ele é muito mais do que sonhei. Não vou negar, vida de mãe não é fácil, mas não tem amor maior, doação, é o grande amor das nossas vidas. Nosso menino abençoado, nosso Bento."

"Aprendi tantas coisas na maternidade. Cada relação é única e diferente, por isso nós, mães, não devemos nos comparar tanto umas com as outras, e nos cobrar menos, pois não somos perfeitas, e saber encarar a maternidade desta forma, torna tudo mais leve e mais em paz", acrescentou.

No bate-papo, Kamilla fez uma revelação: ela perdeu um filho. Em outubro do ano passado a influenciadora chegou a engravidar, mas perdeu o bebê dois meses depois.

A ex-participante do reality não esconde a vontade de ser mãe de novo: "Descobri que estava grávida novamente, foi um susto, não esperava. Era uma gravidez frágil, tive que ficar de repouso. Mesmo seguindo todas as orientações, perdemos o bebê em dezembro. Nesse momento, percebi que queria muito ter outro filho. Hoje já estou melhor e consigo falar mais abertamente sobre isso, mas, na época fiquei muito abalada. Na hora certa, seremos novamente abençoados."

Exercendo a função que mais ama, Kamilla tentou descrever como tem sido o papel de mãe do pequeno Bento nos últimos dois anos: "É ver meu coração fora de mim, ver alegria no sorriso dele, querer fazer de tudo pra vê-lo feliz, dar colo, acolhimento, amor e proteção. É tudo ter um novo sentido, é virar uma supermulher pelo seu filho, é amor sem medidas."