Casa de vidro: paraense já entrou no BBB pela dinâmica, saiba quem é

Nesta sexta-feira (11), o Big Brother Brasil (BBB) terá mais uma edição da Casa de Vidro. É a 5ª vez que o 'quadrado' transparente é realizado no programa e promete animar o público, que deverá votar se o casal Larissa e Gustavo devem entrar no jogo. Mas você sabia que uma paraense já entrou na casa mais vigiada do país através dessa dinâmica? Confira quem foi a selecionada.

No BBB13, foi feita a maior edição da Casa de Vidro, com seis participantes, entre eles, a paraense Kamilla Salgado. Com ela, também estiveram no confinamento transparente André, Samara, Bernardo, Kelly e Marcello. Na ocasião, o público deveria escolher dois participantes para entrar na edição e a preferência foi para Marcello e Kamilla.

A paraense participou do BBB13 (Reprodução / youtube)

Nascida em Belém, a apresentadora, participante do ‘Rainha das Rainhas’ em 2008 e vencedora do Miss Mundo Brasil em 2010, divertiu o público, mas foi eliminada na décima semana, recebendo 68% dos votos. Na edição, não ganhou o prêmio milionário, mas começou a namorar o DJ Eliéser Ambrósio, que conheceu durante o BBB13.

O casal Kamilla Salgado e o DJ Eliéser Ambrósio com o filho Bento (Reprodução / AgNews / Leo Franco)

Os dois se casaram em 2016 e, em 2020, nasceu o primeiro filho do casal, Bento. Mas BBB não foi o único confinamento que eles participaram. Em 2019, o casal participou da 4ª temporada do "Power Couple Brasil", um reality show de competição entre casais da TV Record. Os ganhadores dessa edição foram Nicole Bahls e Marcelo Bimbi.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)