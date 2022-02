Jade Picon vence prova de memória e sorte e continua na liderança do BBB22

A prova do líder desta quinta-feira (10) foi habilidade, memória e sorte no Big Brother Brasil 22. E mais uma vez Jade Picon levou a melhor na prova se tornando líder pela segunda vez consecutiva. Com quatro fragrâncias de perfumes selecionados, os participantes deveriam memorizar as especificações de cada um. A cada rodada, foi exibida no telão uma sequência com palavras relacionadas ao perfume. Ao fim da sequência, o participante deveria responder corretamente em que palavra estava em determinada posição, usando os cards disponíveis na cabine. Venceria a etapa quem fizesse três pontos primeiro.

A disputa foi individual. Jade, líder da semana anterior, não teve poder de veto, assim, todos os brothers participaram da dinâmica, divididos em rodadas. Natália, Vyni, Paulo André, Arthur Aguiar, Lucas e Douglas Silva disputaram a primeira rodada e Vyni foi o vencedor. Linn da Quebrada, Bárbara, Laís, Pedro Scooby, Tiago Abravanel e Brunna Gonçalves jogaram a segunda rodada, e Linn venceu. Jade Picon, Eliezer, Eslovênia, Maria e Jessilane competiram na terceira rodada, e Jade venceu.