Pegação, discussão e prova do líder: veja o que aconteceu no BBB ontem, quinta-feira (10/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quinta-feira (10/02), mais um dia dos confinados da 22ª edição do BBB. O programa foi marcado por muita pegação na festa da líder Jade Picon, discussão entre Douglas e Jessilane e uma nova liderança. Veja o que aconteceu.

VEJA MAIS

Pegação tripla marca a festa de Jade Picon

Natália e Eliezer dão beijão no quarto Grunge. (Reprodução / Globo)

A festa da líder Jade Picon foi marcada por muita pegação entre os brothers e um possível novo affair, com Natália e Eliezer protagonizando um beijão no quarto grunge, que ainda teve Vinícius e Jessilane como plateia. Apesar de não ter passado de um ‘fica’, com medo da negativa do público e dos participantes, o design foi até Maria, sua ficante no programa, para falar sobre seu beijo com Natália. Sem se importar muito com a situação, a atriz revelou que não tinha problema nenhum, mas ficava preocupada pelo fato dele [Eliezer] estar com herpes labial e Natália não ter se importado. "Você é solteiro, Natália é solteira e está carente", disse ela. A situação foi tão sem incômodos que, mais tarde, Maria, Eliezer e Natália deram o primeiro beijo triplo da 22ª edição do BBB e Maria ainda chegou a ficar com Linn da Quebrada.

Douglas Silva e Jessilane discutem a relação

A festa da digital influencer não foi marcada só pela pegação entre os confinados, mas também pela discussão entre Douglas Silva e Jessilane. A professora de biologia e o ator, que já se desentenderam algumas vezes e foram pauta no último Jogo da Discórdia, com um alfinetando o outro, se desentenderam quando o dia já estava amanhecendo. “Eu quero construir uma relação", declarou Jessilane, ouvindo de Douglas "Depois daqui" [sugerindo que não dava para existir uma relação entre os dois ainda no reality]. Já na parte interna da casa, a sister revelou para Laís que não conseguia falar suas opiniões no dia a dia de convivência com Douglas. "Eu não posso falar o que penso porque sou influenciadora", comentou ela, em tom irônico, ressaltando que o brother sempre sai de uma conversa quando não ouve o que quer, algo que aconteceu na discussão dos dois.

Big Voice Brasil volta a irritar Brunna Gonçalves

Brunna Gonçalves não quer saber de cantoria. (Reprodução / Globo)

Brunna Gonçalves já mostrou que não está nada feliz com a cantoria na casa e desabafou durante o seu Raio X. "Eu não estou aguentando mais essa cantoria. É verdade! Falei hoje no meu Raio-X, falei: 'Gente, sério, eu não estou mais aguentando o povo dessa casa cantando o tempo todo, pelo amor de Deus'. Não é possível que eu esteja sendo tão chata assim, eu estou sendo chata ou vocês acham que já está bom?", disse ela. Laís concordou com a afirmativa da sister e apontou que algumas vezes as coisas passam do limite. "Cantar uma vez ou outra, mas é toda vez. É o The Voice Brasil aqui, né?", finalizou Brunna.

Douglas Silva e Jessilane se reconciliam

Após protagonizarem uma discussão na festa do líder, Douglas Silva questionou Jessilane se estava tudo tranquilo entre os dois. "Está, ué", respondeu ela rispidamente. Tentando se reconciliar, o ator declarou que o momento da festa foi apenas uma conversa e nada a mais [sugerindo que não houve briga], mas a professora rebateu apontando que o brother saiu e virou de costas quando ela decidiu falar e detalhou o momento que ele afirmou não ter como construir uma relação com ela dentro da casa. O ator disse para a sister que a declaração era mentira e que foi o gin falando no momento, pois sair no meio da conversa não era uma conduta do seu feitio. Em seguida, os dois se abraçaram e Douglas ressaltou que amava a sister.

Falta de organização na cozinha do VIP irrita sisters

Sisters discutem falta de organização na cozinha da XEPA. (Reprodução / BBB)

No quarto Lollipop, a bagunça na cozinha do VIP foi pauta de uma conversa entre Bárbara e Laís. "A gente tem que lavar aquela cozinha, aquela bagunça. Acho muito chato. Ontem, de novo, eu sujei um prato, e nem foi de comida. Não, foi uma xícara que eu sujei ontem, peguei, lavei na hora. Ai você vai lá, tem tudo, mil panelas...", observou a gaúcha. Laís concordou com a afirmação e ressaltou que algumas pessoas não estavam lavando nenhuma louça e as únicas que lavavam eram elas e vinícius. "A Jade não lavou nada. O Vini ainda falou: 'Vou lavar as coisas da Jade'. Botar uma pressãozinha nela pra ajudar a lavar a cozinha", acrescentou Bárbara. Logo depois, Bárbara foi questionada por Jade enquanto lavava a louça. "E aí, Ba, como que tá a louça?". "Tá aqui né", rebateu a gaúcha, com Laís indagando em tom de brincadeira. "Ser Líder é sinônimo de não lavar louça?".

Natália desabafa após beijar Eliezer e brother teme voto da sister

Natália desabafou com Jessilane sobre sua ficada com Eliezer e confessou estar se sentindo muito mal pela situação, pois agora que parou para pensar que é uma opção de voto do brother. "Hoje eu pensei: o menino vota em mim. Só hoje parei para raciocinar, porque até então não tinha raciocinado, não. Estou me sentindo uma ridícula", desabafou. No outro quarto, Eliezer voltou a ressaltar que em um contragolpe de Natália, ela o indicaria para o paredão. "Eu já deixei muito claro que ela é minha opção. Acho que ninguém da casa deixou claro assim como deixei para ela. Mesmo depois de ontem", disse ele sem saber se a sister continuava sendo sua opção após beijá-la na festa.

Jade Picon é a nova líder da semana e já articula votos

Jade Picon escolhe quem fará parte do grupo VIP. (Reprodução / Globo)

A prova do líder Avon trouxe uma dinâmica de sorte e memória para os confinados e a disputa ficou entre Linn da Quebrada, Vinicius e Jade Picon. A influencer conseguiu se sair melhor no jogo e ganhou a sua segunda liderança. Confira como ficou o VIP da líder:

VIP

Tiago Abravanel, Bárbara, Laís, Paulo André e Pedro Scooby.

XEPA

Arthur Aguiar, Brunna Gonçalves, Douglas Silva, Eliezer, Eslovênia, Jessilane, Linn da Quebrada, Lucas, Maria, Natália e Vinicius.

Com a segunda liderança, Jade Picon já começou a traçar estratégias de voto para o próximo paredão e ressaltou que suas opções continuam as mesmas da semana passa: Arthur e Lucas.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)