Jogo da Discórdia tem noite de brigas ao vivo e acusações no Big Brother Brasil 22

Como todo telespectador assíduo de Big Brother Brasil já sabe, segunda-feira é dia de Jogo da Discórdia. Para terminar com o clima de paz e amor dos brothers, o apresentador Tadeu Schmidt explicou a dinâmica do jogo. “Em um quadro no gramado, nós temos seis perfis, vocês devem encaixar três pessoas em um desses perfis". Os perfis disponibilizados pela produção do programa foram: “Não faz falta”, “Já me decepcionou”, “Palestrinha”, “Atrapalha o meu jogo”, “Tem medo de se comprometer” e “Não é confiável”.

O jogo mexeu com os ânimos da casa ainda durante o programa ao vivo. Após Rodrigo dizer em seu discurso que Arthur está sendo um "péssimo ator" na casa, o artista rebateu as colocações do colega. Arthur disse que é uma "pena" não poder colocar Rodrigo em mais de uma categoria da dinâmica, mas o descreveu como "não é confiável”.

Arthur disse que tentou conversar com Rodrigo muitas vezes. “Eu tentei conversar com você algumas vezes, inclusive aqui quando estava Lucas e Paulo. Mas você estava falando sobre o que eles deveriam ou não fazer. Não tem problema você jogar, você pode jogar da maneira que você quiser. O que não pode na minha opinião é você impor", afirmou Arthur ao adversário. Rodrigo então rebateu, “isso é o que você acha. Se você perguntar pra eles, eles não vão falar nada disso".

Além de Rodrigo, Maria também classificou Arthur como "Não é confiável", os dois discutiram e o assunto rendeu. Bárbara também discutiu com Natália após ser classificada como "Palestrinha" pela sister, mas garantiu que estava aberta ao diálogo. A cantora Naiara Azevedo foi citada várias vezes como uma pessoa que não se compromete no jogo. Em sua vez, ela avisou: 'Não me cobrem mais, eu vou me posicionar quando eu quiser". Eslovênia e Natália também discutiram.

Após as trocas de farpas, Tadeu faz o balanço do jogo. Natália foi citada sete vezes; Rodrigo foi citado por nove pessoas e Naiara foi citada por doze pessoas. Jessilane, Paulo André, Laís e Tiago Abravanel não foram citados por ninguém.

Confira as escolhas:

Natália é a primeira a jogar.

Ela escolhe Bárbara como "Palestrinha"

Maria como "Já me decepcionou"

Eslovênia em "Tem medo de se comprometer"

Jessilane escolhe Eslovênia, Eliezer e Jade Picon como "Já me decepcionou"

Rodrigo escolhe DG como "Já me decepcionou"

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer"

Arthur Aguiar como "Não é confiável"

Arthur Aguiar escolhe Rodrigo como "Não é confiável". Os dois brothers discutem.

Maria como "Já me decepcionou"

Vinicius como "Já me decepcionou"

Maria escolhe Naiara Azevedo e Pedro Scooby como "Tem medo de se comprometer"

Arthur Aguiar e Jade como "Não é confiável"

Laís escolhe Natália como "Já me decepcionou"

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer"

Pedro Scooby como "Palestrinha"

Naiara Azevedo escolhe Maria e Rodrigo como "Palestrinha"

Jade como "Medo de se comprometer"

Eslovênia escolhe Natália como "Não é confiável"

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer"

Rodrigo como "Já me decepcionou"

Bárbara escolhe Naiara Azevedo e Pedro Scooby como "Medo de se comprometer"

Rodrigo como "Palestrinha"

Lucas escolhe Jade Picon como "Medo de se comprometer"

Bárbara como "Já me decepcionou"

Brunna Gonçalves como "Não faz falta"

Brunna Gonçalves escolhe Naiara Azevedo como "Tem medo de se comprometer"

Lucas como "Não faz falta"

Rodrigo como "Já me decepcionou"

Jade Picon escolhe Naiara Azevedo como "Palestrinha"

Maria e Linn da Quebrada como "Já me decepcionou"

Tiago Abravanel escolhe Natália como "Medo de se comprometer"

Naiara Azevedo e Rodrigo como "Já me decepcionou"

Eliezer escolhe Natália como "Já me decepcionou"

Pedro Scooby como "Atrapalha meu jogo"

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer". A cantora justifica seu comportamento na casa.

Pedro Scooby escolhe Bárbara como "Tem medo de se comprometer"

Naiara Azevedo como "Palestrinha"

Rodrigo como "Já me decepcionou"

Linn da Quebrada escolhe Pedro Scooby como "Medo de se comprometer"

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer"

Douglas Silva como "Atrapalha o meu jogo"

Paulo André escolhe Linn da Quebrada e Natália como "Já me decepcionou". Linna se justifica.

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer"

Vinicius escolhe Natália como "Já me decepcionou"

Arthur Aguiar como "Atrapalha o meu jogo"

Rodrigo como "Tem medo de se comprometer"

Douglas Silva escolhe Vinicius como "Tem medo de se comprometer"

Eliezer como "Atrapalha o meu jogo"

Rodrigo como "Já me decepcionou"