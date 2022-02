Brunna Gonçalves sobre cantoria no BBB 22: 'É o The Voice Brasil aqui?'

Brunna Gonçalves conversa com os brothers no Quarto Lollipop e desabafa: "Eu não estou aguentando mais essa cantoria. É de verdade! Falei hoje no meu Raio-X, falei: 'Gente, sério, eu não estou mais aguentando o povo dessa casa cantando o tempo todo, pelo amor de Deus'. Não é possível que eu esteja sendo tão chata assim, eu estou sendo chata ou vocês acham que já está bom?".

Laís concorda com a sister: "Tem hora que passa do limite". E Brunna segue falando: "Cantar uma vez ou outra, mas é toda vez. É o The Voice Brasil aqui, né?". Maria também diz: "É o tempo inteiro, e sabe o que é pior, amiga? Que eu sou cantora, então me pedem pra cantar também e eu não colaboro, eu não entro no jogo de ninguém aqui".