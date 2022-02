Herpes labial: Entenda como cuidar e o que é a infecção de Eliezer, do BBB 22

Na madrugada de quarta para quinta-feira (9), o Eliezer, do BBB 22, protagonizou o primeiro beijo triplo da edição do reality, ao lado de Natália e Maria, com quem já vive um affair no jogo. Apesar da cena ser 'peculiar' para quem não está acostumado com a curtição, o que chamou atenção mesmo foi o fato do design estar com herpes labial manifestada, deixando as sisters a mercê do contágio. Pensando nisso, separamos uma sequência de perguntas e respostas para explicar o que é a herpes labial e como cuidar. Confira.

O que é herpes labial?

A herpes labial é uma infecção ocasionada pelo vírus herpes simples 1 (HSV-1), que se manifesta, inicialmente, com um pequeno ardor e vermelhidão nos lábios, mas logo vira um agrupamento de bolhas.

Quem pode pegar e como pegar herpes labial?

Qualquer indivíduo, de todas as idades, está sujeito ao contágio. O vírus é bastante popular no mundo e cerca de 3,7 bilhões de pessoas com menos de 50 anos já tiveram a infecção, segundo um levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde em 2016.

O contágio pode ocorrer pelo contato direto, ou seja, ao compartilhar utensílios contaminados como copos, talheres, cigarro e pelo beijo.

Quais são os principais sintomas da herpes labial?

1-Coceira e vermelhidão no lábio;

2- Bolhas sensíveis;

3 - Desconforto;

4 - Feridas, quando a bolha estoura.

Como a herpes labial se manifesta?

A herpes labial costuma ficar adormecida no corpo do indivíduo e se manifesta quando existe uma queda na imunidade. Se a pessoa está doente, com problemas de saúde, muito estresse ou se expõe por muito tempo no sol, a herpes pode 'acordar' e se apresentar.

Tem cura para a herpes labial?

Não existe uma cura definitiva, mas sim a cura da manifestação. Geralmente, o sistema imune consegue combater a infecção em 10 dias, mas o acometido que precisa ficar livre das bolhas rapidamente pode fazer o uso de antivirais e aplicação de pomadas específicas na região das lesões. Porém, é importante ressaltar que é importante consultar um médico para ter um melhor diagnóstico.

Como posso me proteger da herpes labial?

Uma das prevenções mais importantes é não ter contato com algo que você não sabe quem usou antes ou que estava infectado. Caso alguém da sua casa tenha manifestado as bolhas na boca, separe seus talheres, copos e higienize bem as mãos antes de fazer seus afazeres. Também é importante seguir as instruções:

Evite beijar desconhecidos ou pessoas com feridas na boca; Não compartilhe objetos pessoais com outras pessoas, especialmente talheres, copos ou toalhas de rosto; Evite passar batom emprestado; Não coma ou prove comida de outras pessoas como picolé, pirulito ou sorvete.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)