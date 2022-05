Ex-BBB Paulo André assina com agência de modelos de Alessandra Ambrósio e Sasha Meneghel

Paulo André, também conhecido como P.A, participante da edição de 2022 do Big Brother Brasil, além de atleta olímpico, assinou contrato com uma das maiores agências de modelo do Brasil, a WAY Model, que tem entre suas modelos, Sasha Meneghel e Alessandra Ambrósio. Agora modelo, P.A é aposta para estrelar campanhas no País e mundo afora.

Anderson Baumgartner, diretor da WAY, contou que ficou impressionado com a beleza do paulista de 23 anos, prata no pan-americano de 2019.