PA aparece com novo visual no Baile da Vogue e arranca elogios dos fãs; veja

Na noite desta sexta, 29, o atleta e vice-campeão do BBB 22, Paulo André, compareceu ao Baile da Vogue com novo visual e levou a web à loucura. PA como era chamado no reality, investiu em um look com crochê e correntes e adotou tranças afro. A escolha caiu no gosto do público que elogiou o look, mas também a beleza do atleta.

Realizado tradicionalmente no Copacabana Palace, hotel que fica na Avenida Atlântica, no bairro de Copacabana no Rio de Janeiro, a tradicional festa de moda teve como tema deste ano "Brasilidade Fantástica" para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna (1922).

O look estiloso de PA ganhou a web e a tag "PA no Baile da Vogue" ficou entre os assuntos mais comentados no país.

Aos 23 anos, o atleta já vinha chamando a atenção por sua beleza enquanto estava dento da casa mais vigiado do Brasil. Agora, fora da casa, o vice-campeão do BBB22 mostra que também tem estilo.