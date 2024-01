Ex-Malhação Daniel Erthal ganha kombi de cliente após viralizar como vendedor ambulante

Daniel Erthal, ex-protagonista de "Malhação" (TV Globo), ganhou uma kombi para vender bebidas nas ruas de Rio de Janeiro. O artista viralizou por vender bebidas nas ruas. O ator, que trabalhou na Globo no início dos anos, foi presenteado por um dos clientes com um veículo automotivo para usar no trabalho. Daniel havia conhecido o freguês recentemente quando foi surpreendido.

"Galera, que loucura! Teve um cara que eu encontrei aqui há mais ou menos dois dias, chamado Thiago Anjo. Cara, ele foi muito legal. Conheci ele e a esposa dele.Tinha acabado a bebida aqui, e, simplesmente, ele pegou o carro dele, me levou até o depósito [de bebidas] para a gente continuar a poder servir as pessoas aqui. E ele acabou de me ligar agora. A Ilha da Sede acaba de ganhar uma kombi!", disse, em publicação no Instagram.

Erthal comemorou o novo equipamento de trabalho. Atualmente, ele trabalha com uma barraca sobre rodas que precisa empurrar manualmente.