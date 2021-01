Morre José Mário da Silva, cabeleireiro paraense e pai da atriz Sophie Charlotte

A atriz Sophie Charlotte usou seu perfil no Instagram para anunciar a morte do pai, o cabeleleiro paraense José Mário da Silva. No comunicado publicado no começo da manhã desta quarta-feira, 20, a atriz disse estar com o "coração dilacerado" com a perda, compartilhando uma foto de sua entrada ao lado de Mário na cerimônia de casamento com Daniel de Oliveira.

Nascida na Alemanha, com mãe alemã, as raízes brasileiras de Sophie vieram do pai, nascido no Pará. Cabeleireiro, foi ele quem cuidou das mechas da filha pela maior parte de sua carreira, além de ser um dos maiores incentivadores de sua carreira.

"Um grande homem, que amei loucamente todos os dias da minha vida. A quem devo tudo, e agradeço demais por tanto!", disse a atriz na publicação em homenagem ao pai.

Sophie recebeu a solidariedade de amigos artistas e fãs. Ela não deu detalhes sobre a data ou a causa da morte do pai, informaçõies sobre o velório.