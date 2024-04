BBB 24: paraense Marcus Vinicius revela coincidência sobre data final do reality

A grande final do Big Brother Brasil acontece nesta terça-feira (16/04), na TV Globo. Os ex-BBBs estão se organizando para estar em tempo na emissora para o último dia do reality. O paraense Marcus Vinicius, por exemplo, viajou até o Rio de Janeiro e pelas redes sociais comentou uma coincidência sobre data final do programa.

Há exatamente um ano, dia 16 de abril de 2023, o brother realizava a inscrição por vídeo para o BBB deste ano. Hoje, 16, coincidentemente, o comissário de voo retornou a sua atenção para o programa.

"Cara eu posso não ter ganhado, posso não ter ficado no top 10, mas, sabe aquela sensação gostosa de você realizar um sonho?", comenta.

Além disso, ao terminar o vídeo de inscrição, MarcUs conta que na época foi direto para o trabalho, embarcando em avião e hoje ele também está indo para o PROJAC, no Rio de Janeiro, de forma aérea.

