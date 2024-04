BBB 24: Tadeu Schmidt homenageia Alane com dublagem e diverte internautas; vídeo

Na noite da última segunda-feira (15), Tadeu Schmidt, do BBB 24, divertiu os fãs do reality com uma homenagem inesperada. O apresentador fez uma dublagem do áudio de Alane, última eliminada do programa com 51,11% dos votos, durante sua briga com Fernanda.

No vídeo compartilhado em suas redes sociais, Tadeu dubla a fala de Alane durante a discussão. A cena original, que viralizou na internet, rendeu diversos memes e comparações com a voz da banda Sepultura. "Eu não sou um personagem! Eu sou elegante! Boa noite e vai tomar no c*", diz o áudio.

Na legenda do vídeo, o apresentador brincou com a situação: "Alaaaaaaneeeeee! Poderíamos escolher tantos momentos da sua trajetória…Mas a voz de Sepultura é única! É inesquecível! Dá até um medinho… Só falta um feat com a banda Sepultura. Sucesso, Alane".

A homenagem de Tadeu foi recebida com grande entusiasmo pelos internautas e pela própria Alane, que comentou o vídeo. "Te amo Tadeu! Ele é elegante sim", escreveu a paraense. Nos comentários, outros fãs também se divertiram com a brincadeira: "O BBB sem o Tadeu não teria graça", escreveu uma internauta.

Relembre a briga de Alane e Fernanda

Alane e Fernanda protagonizaram uma das maiores brigas do BBB 24. O que começou com uma conversa amigável sobre seus atritos anteriores se transformou em uma discussão calorosa com muita gritaria e ofensas.

Fernanda imitou passos de dança de Alane que apontou: "Dá pra levantar mais [a perna] se tu se alongar todo dia". "Carrega mais pesinho também", disse a carioca. "Eu não quero, amor. O meu objetivo não é o mesmo que o seu", rebateu a paraense. Fernanda, então, disparou a frase que gerou toda a confusão. "Tá meio molinha aí. Então vamos dar uma moralzinha? Tá precisando fazer exercício mais do que malhar a língua", disse.

Alane não gostou de ter seu corpo colocado como assunto na discussão. "Você está falando do meu corpo?", questionou. Então, as duas começaram a gritar uma com a outra. O momento rendeu muitos memes, incluindo a frase "chora, bonequinha", dita por Fernanda.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)