Paraenses reagem à eliminação de Alane no BBB 24

O povo paraense torceu, votou, mas infelizmente não conseguiu evitar que Alane Dias fosse eliminada no último Paredão do BBB 24. A bailarina chegou muito próxima de ser a primeira finalista paraense no reality, mas acabou saindo com 51,11% dos votos no último domingo (14).

Apesar da derrota, a bailarina não pode reclamar de falta de apoio por parte dos paraenses. Muita gente se mobilizou para que ela continuasse na casa e isso inclui as torcidas de Remo e Paysandu, que abriram espaço para uma mensagem dentro do Mangueirão, durante a final do campeonato paraense de futebol, no domingo. No anúncio, a equipe de Alane pedia o apoio à paraense no Paredão e o voto para eliminar Isabelle.

A artesã Elaine Monteiro, 34 anos, também torceu muito para a permanência de Alane no BBB. Ela, que trabalha vendendo produtos artesanais no Ver-o-Peso, lamentou a saída da bailarina.

“É triste, né? Para os paraenses, que estava todo mundo torcendo, achando que ela iria ficar, até eu achava, mas realmente o nosso Pará foi fraco. Mas a nossa cultura ela representou muito perfeito, muito bonito”, declarou.

A artesã Elaine Monteiro agora torce para que Matteus vença o BBB 24 (Foto: Thiago Gomes)

Apesar de ter torcido por Alane, a artesã reconhece que a bailarina errou em certos momentos do jogo.

“Acho que ela foi mais ou menos. Ela poderia ser um pouquinho mais esperta. Ela dançou bastante, representou bastante a nossa cultura, mas faltou jogar um pouquinho mais”, afirma.

Com a saída da paraense, a torcida de Elaine agora fica para o Matteus. No entanto, a vendedora de artesanato acredita que outra pessoa será a campeã do reality.

“Eu queria que o Matheus ganhasse. O meu pódio está formado, mas eu queria o Matheus e não o Davi. Eu acho que é o Davi quem vai levar. Se não levar vai ser uma grande surpresa”, conclui a artesã.

Quem também não ficou satisfeita com a saída de Alane foi a atendente Andreza Lima, que trabalha diariamente em um restaurante no Ver-o-Peso. De acordo com a jovem de 27 anos, a paraense jogou bem e merecia ter ido para a final do BBB.

“Eu achava que ela poderia ter ficado para a final porque ela jogou bem, representou bastante o Pará, o nosso estado e ela merecia ter ganhado. Achei injusto”, pontuou.

A torcida de Andreza por Alane ia além do BBB, já que ela afirma ter conhecido a bailarina antes de ela ir para o reality.

Andreza Lima afirma que Alane já almoçou no restaurante onde ela trabalho, no Ver-o-Peso (Foto: Thiago Gomes)

“Eu já a conhecia, ela já veio até almoçar no nosso restaurante. Infelizmente ela saiu, ne? Mas poderia ter ganho”, lamentou a atendente.

Sucesso após eliminação

Apesar de ter saído no último paredão antes da final, Alane vem conquistando fãs e sendo elogiada por sua trajetória no BBB 24. Durante uma entrevista no programa ‘Mais Você’, nesta segunda-feira (15), a apresentadora Ana Maria Braga demonstrou muito carinho pela paraense e chegou a dizer que queria poder abraçá-la, assim como o Tadeu Schmidt a abraçou.

Além do carinho demonstrado pela apresentadora do ‘Mais Você’, Alane Dias também vem mostrando grande popularidade nas redes sociais. No Instagram, a ex-BBB alcançou a marca de 4 milhões de seguidores, um número atingido rapidamente, em menos de 24 horas após sua saída do reality.