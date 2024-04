Harmonizações, clareamento nos dentes e novo visual: Veja o antes e depois dos ex-BBB’s 24

Os finalistas do BBB 24, Davi, Isabelle e Matteus, devem se surpreender ao reencontrarem os colegas de confinamento na final do programa, na noite de hoje (16/4). Durante o tempo fora da casa, alguns eliminados passaram por mudanças e aproveitaram a oportunidade de dar uma repaginada no visual. Confira abaixo o antes e depois dos ex-BBB's 24 que se submeteram à mudança do visual.

Deniziane

Deniziane fez harmonização facial para reestruturar o rosto e, segundo ela, melhorar a autoestima. No início deste mês, Anny abriu a carteira mais uma vez e gastou R$50 mil para colocar lentes de contato dental de porcelana. Antes de entrar no BBB, a fisioterapeuta já tinha feito uma bioplastia, método para deixar o bumbum mais redondinho e durinho.

Leidy Elin

Conhecida como “camaleoa” pela quantidade de vezes que muda o cabelo, Leidy Elin fez um ensaio fotográfico com novo visual assim que saiu da casa. Agora, a trancista está com os cabelos trançados novamente e bem compridos. Qual será o próximo visual?

Maycon

O “Tio da Merenda” e primeiro eliminado do BBB 24 passou por lipoaspiração no abdômen e enxerto no bumbum. Os resultados ainda não foram compartilhados pelo ex-brother.

VEJA MAIS

Michel

Poucos dias após deixar o reality show, o professor de geografia fez uma harmonização facial e redução do acúmulo de gordura na papada. "A única coisa no meu corpo que me incomodava era a papada. Eu não tenho problema em ser gordo, me acho bonito, gostosão, e por isso que eu usava a sunga, não tenho vergonha, mas a papada era algo que me incomodava", confessou ele.

Wanessa Camargo

Na última segunda-feira (15), a cantora revelou ter feito uma mudança radical nos fios. Wanessa deixou os cabelos compridos e castanhos para trás e agora desfila com as madeixas mais curtas e loiríssimas.

Thalyta

Já Thalyta passou por uma harmonização facial com toxina, preencheu a mandíbula, olheiras e queixo. Além disso, corrigiu o rosto com ultrassom micro-focado e usou bioestimuladores de colágeno.

Yasmin Brunet

Brunet manteve os fios loiros, mas decidiu repaginar o visual na última segunda-feira (15), véspera da final do programa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)