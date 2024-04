Chegou o dia! Relembre os destaques da temporada do BBB 24 antes da grande final

A temporada do Big Brother Brasil 2024 chega ao fim na noite desta terça-feira (16/04). E o público poderá conhecer o vencedor ou a vencedora da disputa pelo prêmio de quase R$ 3 milhões. Estão na briga pelo título de mais novo milionário do país, Davi, Isabelle e Matteus. A exibição da Grande Final ocorrerá logo após a novela Renascer, a partir das 22h25.

Uma das novidades da final é que pela primeira vez, o elenco formado pelos ex-participantes estarão pertinho dos finalistas, assistindo de arquibancada, no jardim da casa, aos momentos mais marcantes da edição e ao anúncio do vencedor. Já dentro da casa, os três finalistas assumirão, também, a posição de espectadores e acompanharão a festa pela tela da sala enquanto aguardam o resultado da votação popular.

Representativa do Norte

Essa 24ª edição do programa ficou marcada por inúmeros recordes, como, por exemplo, o número de participantes - foram 26 -, novos quadros, momentos e brigas emblemáticas, que geraram memes, bordões ou música de carnaval, e também pela tripla representação nortista dentro do reality, com Alane Dias e Marcus Vinicius - ambos representantes do Estado do Pará-, e Isabelle - do Amazonas.

E os marcos não param por aí. Mesmo eliminada na noite do último domingo (14) com 51,11%, Alane foi a participante paraense que conseguiu ir mais longe no programa. Quando estava dentro da casa, a bailarina era uma das sisters mais seguidas, e, assim que saiu, alcançou em menos de 24h o número de 4 milhões de seguidores no Instagram.

Se Isabelle, a cunhã-porã do Boi Garantido, trouxe as curiosidades e aproximou o público do Festival de Parintins, Alane, levou para dentro do programa também seu orgulho do Estado com as danças de carimbó, falando do Rainha das Rainhas, citando os pontos turísticos e cantando os clássicos do brega.

Para a psicóloga Thaís Macedo, a primeira paraense a entrar no BBB, na sexta edição, a bailarina teve uma trajetória “brilhante e impecável” por meio da música, roupas, acessórios e a crença. “O BBB deve ser vivido intensamente, com foco, garra e determinação, além de um bom emocional com toda a certeza, ela desenvolveu isso ao longo do programa. Certamente ela vai brilhar quando sair e saiba aproveitar cada oportunidade”, declarou a ex-sister.

Momentos marcantes

Logo na segunda semana do confinamento, Vanessa Lopes chamou atenção ao apertar o botão do BBB e desistir do programa. A participante, famosa pelos vídeos do Tik Tok, começou a falar sozinha, criar teorias e assustar os colegas, até mesmo duvidando da personalidade das amigas Beatriz e Alane. Após sua saída, ficou constatado por laudo médico que Lopes teve um quadro psicótico agudo, como se sua mente tivesse rompido com a realidade.

Já em março, Wanessa Camargo foi desclassificada do programa após acusação de agredir o participante Davi - considerado um dos favoritos ao prêmio. Foi o próprio baiano que pediu a expulsão da cantora ao entrar no Raio-X. Na época, motorista de aplicativo afirmou que Wanessa teria atingido sua perna enquanto dançava no Quarto Magia.

Brigas são inevitáveis dentro do reality, ainda mais com a convivência intensa com pessoas desconhecidas. E um dos que mais protagonizaram discussões foi Davi. Em fevereiro, durante uma festa, o baiano acusou Lucas Henrique, o Buda, de ser fofoqueiro. A discussão escalou para gritos e xingamentos, e Davi disse a famosa frase: “Calma, calabreso”. MC Bin Laden interveio para defender o professor de capoeira, acalorando a briga.

Após o quadro ‘Sincerão’ também sempre ocorreriam desentendimentos. E um deles quase ocorreu agressão física, quando Bin Laden discutia com Matteus, mas Alane e Davi entraram na briga. Entre gritos e xingamentos, o baiano e o funkeiro ameaçaram partir para a briga física, quando dummies tentaram acalmar a situação entrando na casa. A discussão só cessou quando Boninho, diretor do programa, pediu para pararem e avisou que eles tinham passado do limite.

Em outro dia, Davi e Leidy Elin também protagonizaram um barraco daqueles durante o programa ao vivo, e seguiram discutindo até o fim do ‘Sincerão’. A briga continuou até o momento em que a trancista foi até o Quarto Magia pegar as roupas do motorista de aplicativo para jogar na piscina.

Aldo Couto é o 'Tiozão do BBB' (Arquivo pessoal)

O que o público achou do BBB 24?

Em entrevista ao Grupo Liberal, Aldo Couto, conhecido nas redes sociais como Tiozão do BBB por publicar vídeos comentando despretensiosamente o programa, considerou a edição deste ano agitada pelas brigas que ocorreram. "E por conta desse movimento, o Davi acabou sendo 'privilegiado' através dessa implicância com ele, ataque, que só favorecia um lado", destacou o influencer, que possui 124 mil seguidores.

Sobre Davi ser um dos favoritos a conquistar o prêmio milionário, Aldo compartilhou suas análises sobre as estratégias do finalista. "O Davi eu acho que ele jogou muito com o público. Acho que ele é um cara corajoso. Ele não é grande estrategista, mas por tudo o que ele passou, ele aproveitou os momentos que fizeram ele de vídeo, ele é um garoto muito inteligente", explicou

No entanto, Couto também foi crítico em relação ao comportamento do baiano ao longo do programa. "Sobre a final, ninguém tira do Davi, acho que ele só perderia para ele mesmo. Os seguidores estavam endeusando o Davi como se ele não errasse, e o Davi errou muito", observou.

A respeito da representativa regional, o comentarista disse ter ficado triste com a saída de Alane, mas gostou de ver três representantes do Norte no programa. "Achei muito legal porque Boninho, o Sudeste e Sul, está vendo o Pará com olhos melhores porque acho que tem. Sempre teve esse preconceito, até para artistas, cantores", afirmou.