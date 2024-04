Em 24 edições, Big Brother Brasil pode ter ganhador de signo inédito; saiba quem

A grande final do Big Brother Brasil 24 ocorre nesta terça-feira (16), com Davi, Isabelle e Matteus disputando o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior da história do reality show. No campo da astrologia, o signo do vencedor deste ano pode chamar a atenção de quem se interessa pelo assunto, já que pode falar sobre sorte no âmbito financeiro. Nessa disputa, segundo parcial, o motorista de aplicativo é indicado como o possível ganhador da edição, despontando como primeiro participante do signo de Virgem a vencer o BBB.

Caso Isabelle, de Sagitário, vença, ela será a quinta campeã desse signo. Se Matteus levar a melhor na votação, ele será o segundo geminiano campeão do programa.

Confira os signos dos vencedores do 'BBB':

Kleber Bambam (BBB 1): Aquário

Rodrigo Cowboy (BBB 2): Áries

Dhomini Ferreira (BBB 3): Libra

Cida dos Santos (BBB 4): Peixes

Jean Wyllys (BBB 5): Peixes

Mara Viana (BBB 6): Touro

Diego Alemão (BBB 7): Aquário

Rafinha Ribeiro (BBB 8): Libra

Max Porto (BBB 9): Sagitário

Marcelo Dourado (BBB 10): Touro

Maria Melilo (BBB 11): Sagitário

Fael Cordeiro (BBB 12): Sagitário

Fernanda Keulla (BBB 13): Gêmeos

Vanessa Mesquita (BBB 14): Áries

Cézar Lima (BBB 15): Escorpião

Munik Nunes (BBB 16): Câncer

Emilly Araújo (BBB 17): Leão

Gleici Damasceno (BBB 18): Peixes

Paula von Sperling (BBB 19): Escorpião

Thelma Assis (BBB 20): Escorpião

Juliette Freire (BBB 21): Sagitário

Arthur Aguiar (BBB 22): Peixes

Amanda Meirelles (BBB 23): Áries

