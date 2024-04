Davi briga com Isabelle após brincadeira; veja o vídeo

Na tarde desta segunda-feira (15), Isabelle abraçou Matteus e o clima mudou de romance para treta. Para causar uma leve discordia com Davi, o gaúcho pediu para a manaura abraçar o baiano também. No entanto, o motorista de aplicativo disse que estava com a barriga cheia e não queria o abraço de ninguém no momento.

“Égua. Sempre que eu dou um abraço no Matteus, depois eu vou dar um abraço no Davi, ele me rejeita”, reclama a dançarina. Em seguida, Davi responde: “Nada a ver isso”.

“Sempre”, continua a manaura. O baiano retruca: “Por que você está falando isso?” Por que você tocou no assunto disso? Eu não entendi”. “Porque eu quero te dar um abraço e você não quer”, afirma a sister.

Após esse momento, Isabelle começa cantar e Davi, deitado na cama, questiona o porque da sister está mudando de assunto.

Veja o vídeo:

[twitter:1779936107938959685]

“Exatamente. Você tem que retirar a parada que você falou”, conclui Davi. Isabelle, finaliza o assunto: “Tá bom. Não foi para te ofender. Desculpa”.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)