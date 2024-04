Imprensa aponta affair entre Yasmin Brunet e influenciadora Mia Carvalho

A ex-BBB Yasmin Brunet estaria vivendo um affair com a influenciadora fitness Mia Carvalho, de 24 anos. As duas vivem trocando mensagens e elogios nas redes sociais. De acordo com o jornal Extra, as duas já estão vivendo um affair, mas “preferem manter o relacionamento longe dos holofotes”.

Internautas já estão se referindo ao possível casal como “Yasmia”. Mais discreta, Mia contou em um podcast, no ano passado, que está solteira. Ela namorava a cantora Duda Kropf até outubro do ano passado e que “as mulheres héteros querem beijá-la”.

Um dos indícios é que Mia revelou gostar mais de mulher com estilo patricinha. “Mulher patricinha. Gosto de mulher bem feminina, não ser ‘ratinho de laboratório’. Como estou solteira e as héteros querem só me beijar, não é um problema”, disse ela.

Durante o BBB 24, Yasmin contou que estava “enrolada no lado de fora”. A modelo costuma elogiar a beleza de Mia nas redes sociais em comentários e também emojis. Mia também já falou da modelo. Ao interagir em uma caixinha de perguntas, ela revelou que seu perfume favorito é o mesmo que a modelo usa. Em outra postagem, a filha de Luiza Brunet publicou o trecho de uma música que fala sobre o signo de escorpião, o mesmo de Mia.