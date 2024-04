Mãe de Davi, campeão do BBB 24, desmaia em cima do trio elétrico após anúncio da vitória

Elisangela Brito, mãe de Davi, campeão do BBB 24, passou mal e desmaiou em cima do trio elétrico ao ouvir o resultado do programa, na madrugada desta quarta-feira (17/04). Ela acompanhava a grande final do reality show no bairro Cajazeiras, em Salvador, onde estava ocorrendo a festa em prol do baiano, quando sofreu as consequências da forte emoção de ver o filho ser consagrado.

Ao ouvir a anunciação do resultado por Tadeu Shmidt, Elisangela não se conteve e desabou no chão. Ela foi acolhida pelos organizadores e conseguiu se recuperar a tempo.

Emocionada, falou sobre ter sido mãe solteira. “Eu não desisto dos meus filhos. Tem mulher nessa plateia que cria seus filhos sozinhos como eu, que foram abandonados pelos homens. Mas são guerreiras", afirmou.

Davi parece não ter esquecido os sacrifícios da mãe. Durante o programa “Bate-Papo BBB”, ele afirmou o plano prioritário para usar o prêmio milionário.

“Dar uma casa para a minha mãe, tirar ela de onde ela mora. Lá onde ela mora tem um barranco e se cair pode cair na casa. Quero tirar ela dali e dar uma condição boa para a minha mãe”, afirmou Davi.