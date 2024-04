Margareth Menezes parabeniza Davi por vitória no BBB 24 e faz pedido: ‘Quero ir na sua formatura’

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (17/04), para parabenizar Davi pela vitória no BBB 24. Ela, que está na Colômbia, participando da Feira Internacional do Livro de Bogotá, onde o Brasil está sendo homenageado, falou sobre a felicidade de ver o baiano ser consagrado como o ganhador do reality show.

Assista ao vídeo:

"Eu e toda a equipe estamos muito felizes porque o Davi é o campeão do Big Brother. Um menino da periferia, um menino lutador, com uma trajetória muito bonita", iniciou Margareth no vídeo que publicou no Instagram.

Dentro do programa, Davi deixou várias vezes evidente que um dos seus maiores sonhos, e que o prêmio poderia proporcionar, era estudar medicina. Apesar de ter dito que não acompanhava o reality show, a ministra fortaleceu a vontade de campeão de se formar. “Quero ir na sua formatura”, declarou Margareth.