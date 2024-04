Davi, do BBB 24, cozinha para Ana Maria Braga e apresentadora reage: ‘Solta os cachorros!’

Davi, campeão do BBB 24, foi recebido por Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira (17/04), no Mais Você. Além de tomar café e falar sobre os momentos marcantes do jogo, o baiano também cozinhou para a apresentadora. Confira:

Na ocasião, Davi preparou um sanduíche usando os ingredientes disponíveis no programa e lembrou dos tempos em que cozinhava para o exército. Ao longo do BBB 24, o motorista de aplicativo mostrou possuir vários dotes culinários.

“Podem soltar os cachorros!”, disse Ana Maria Braga ao provar o sanduíche feito por Davi.