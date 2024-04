BBB 24: Deniziane rebate ‘climão’ ao ver beijo de Isabelle e Matteus: ‘Não tenho rixa’

Daniziane protagonizou um certo “climão” na final do Big Brother Brasil 24, que ocorreu na noite da última terça-feira (16/04), ao ver o ex-affair, Matteus, trocando beijos com Isabelle. A cada VT em que o gaúcho aparecia com Cunhã, a câmera focava na reação da fisioterapeuta, sentada na plateia. Apesar das caras e bocas, ela revelou não se arrepender da decisão e esperar ainda ter tempo para conversar com ele. Vale lembrar, que antes de ser eliminada, Deniziane terminou com Alegrete, fazendo com que o ex-brother estivesse solteiro na casa.

"Não tem como se arrepender sem saber o futuro. Agi conforme o que eu sentia naquele momento [no programa]", afirmou a ex-sister em entrevista ao portal Leo Dias.

Questionada se tem sentimentos negativos em relação ao novo casal, Daniziane esclareceu: "Não tenho nenhuma rixa com a Isabelle nem com o Matteus. Não me pronunciei antes para não atrapalhar o jogo dos dois. Cumprimentei os dois e ainda não tivemos tempo de conversar".