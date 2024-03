BBB 24: Ex-esposa de Buda encontra Deniziane e Marcus Vinicius e fala de divórcio

Semanas após a eliminação do BBB 24, Deniziane e Marcus Vinicius jantaram juntos no domingo (17) em um restaurante de São Paulo, onde também encontraram a ex-esposa de Lucas Buda. Nos registros publicados nos stories, Camila Moura respondeu a uma pergunta do paraense e falou sobre o divórcio do capoeirista.

Ao encontrar Camila, Marcus relembrou a prova do BBB que garantiu a liderança de Lucas e foi o motivo da eliminação do reality show. "Camila, tem como me devolver uma caixa que pegaram de mim?", disse o paraense. "Ai, amigo, está no divórcio. Quando eu pegar 50% da caixa, eu te dou", respondeu, aos risos, a ex de Buda.

Sobre qual caixa Marcus estava falando?

Na segunda Prova do Líder vencida por Lucas Henrique, Marcus Vinicius foi o responsável por auxiliar o capoeirista a encontrar a caixa necessária e, assim, impedindo a eliminação na dinâmica. O carioca venceu a prova e, poucos dias depois, durante a Formação do Paredão, Lucas teve a chance de salvar Marcus Vinicius da berlinda, mas preferiu livrar Wanessa, resultando na eliminação do paraense com 84,86% dos votos.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)