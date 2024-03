BBB 24: equipe de Alane diz que vai tomar medidas jurídicas contra falsas postagens 

A equipe de Alane Dias, do BBB 24, usou as redes sociais no último sábado (16) para rebater uma série de conteúdos que qualificaram como falsos sobre a participante. Neles, foram criados diálogos onde a paraense teria dito que roubou produtos de maquiagem de amigas próximas e até lojas.

VEJA MAIS

"São imagens, vídeos, contas criadas utilizando a sua imagem e insinuações que passam do ponto e ultrapassam limites do respeito e da lei. Não engajem fake news e denunciem qualquer perfil ou tweet com informações falsas", pediu o administrador da página de Alane em uma publicação no "X", o antigo Twitter.

Ainda no post, a equipe da paraense afirmou que buscarão medidas jurídicas em relação às afirmações negativas contra Alane. "Estamos acompanhando tudo que vocês estão nos enviando", complementou.

Entenda

As falsas acusações contra Alane começaram após a sister tomar uma punição gravíssima e perder 500 estalecas no programa, no último domingo (10), por guardar um copo como recordação da festa que ela participou no dia do seu aniversário. Na ocasião, a direção do BBB 24 se pronunciou a partir de uma voz, casa, que pediu que devolvessem o copo da festa na despensa.

Após a devolução, a bailaria chegou pedir desculpas e disse que queria guardar por estar atrelado a uma lembrança do dia 9 de março. "Quem foi que me expôs? Estava escondido, alguém me expôs. Eu vou perder 50 estalecas", chegou dizer Alane.