BBB 24: Compositores paraenses homenageiam Alane com música em ritmo de carimbó

Alane Dias sempre reforça o orgulho de ser paraense dentro do BBB 24 e até ganhou uma música em sua homenagem. A composição de autoria de Pedrinho Callado, Carol Costa e Bruna Amaral e cantada por Lucas Moia, homenageia a atriz de 24 anos, que representa a cultura do Norte dentro da casa mais vigiada do Brasil.

VEJA MAIS

A canção em ritmo de carimbó foi publicada no último fim de semana pelo perfil “Team Alane”, nas redes sociais. Para embalar a música, o perfil exibiu um vídeo com vários momentos da bailarina dançando durante o confinamento no BBB 24.

"Em cada detalhe, olhares, gestos e cantos, Alane Dias personifica a essência vibrante e autêntica da cultura paraense. Das águas do Amazonas às ruas de Belém, sua presença é uma celebração da riqueza regional que nos une. Alane tem guiado uma jornada de descoberta e orgulho, mostrando a verdadeira essência enraizada em nossa terra", escreveu o perfil.

A ideia de criar a canção surgiu a partir de uma equipe de fãs de Alane. Pedrinho Callado, um dos compositores da música que ganhou o nome de "Da Terra do Tacacá", disse ter pensado, na hora de compor, em um elemento forte que evidenciasse a identidade do Pará.

Processo criativo

"Eu cheguei à conclusão que o Tacacá, no Pará, neste momento, é uma curiosidade, não é? É algo que, digamos assim, teve uma visibilidade incrível no Brasil. Então, nós pensamos: ela é a garota da terra do Tacacá, a música também é da terra do Tacacá.

Segundo o artista, todo o processo, desde o contato inicial até a finalização da música, durou aproximadamente quatro dias, usando o lundu, o carimbó, e especialmente o tacacá como inspiração para a elaboração da canção.

"Foi bem rápido. Eu fiz a melodia o dia todo, parte da letra com um pouco da letra que elas [equipe] trouxeram. Depois fiz o arranjo, toquei todos os instrumentos, programei e saiu um carimbó que eu acho muito legal e a 'cara dela'", conta.

A canção é embalada pela voz de Lucas Moia. Esta é a segunda vez que o artista participa de um projeto envolvendo o nome da BBB. Antes disso, Lucas fez um vídeo que viralizou, cantando a música "Ao pôr do sol", unindo sua voz à de Alane, com um arranjo musical feito por ele.

Fazer parte deste trabalho deixou o artista bastante contente. Em entrevista ao O Liberal, o cantor deu detalhes sobre a experiência. "Eu amei ter participado, principalmente em poder levar a cultura do Pará e ir para o Brasil, com a música, o carimbó, que é um estilo diferente, em que foi uma experiência que pouquíssimas vezes eu estava acostumado a cantar", comemorou.

Orgulho para nortistas

A participação da paraense dentro da casa mais vigiada do Brasil é motivo de orgulho para os nortistas. Lucas diz que acompanha o programa e avalia de forma positiva o jogo da bailarina dentro do confinamento. Para Lucas, a participação de Alane é de extrema importância por exaltar o Pará e sua cultura.

“Ter alguém para representar o nosso Pará ali não é para qualquer pessoa que está representando tão bem quanto ela. Ela é ‘raiz’, fala do carimbó, açaí, tacacá, farinha. Ela só tem a crescer e o nosso Pará também, junto com ela”, avalia.

Confira a música:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)