Lucas Buda, do BBB 24, pode ter que dividir prêmio de R$ 35 mil com ex-esposa

O participante Lucas Henrique, do BBB 24, que foi eliminado na noite desta terça-feira (9), pode ter que dividir o prêmio de R$ 35 mil que conquistou no reality com sua ex-esposa, Camila Moura. Embora não tenha sido favorito ao prêmio final, o ex-brother se destacou nas provas, se tornando o participante que mais vezes foi líder.

Camila Moura pediu divórcio enquanto Buda estava no confinamento. Como os dois são casados em comunhão parcial de bens há 15 anos, e o divórcio ainda não foi finalizado, a Justiça determinou que ela tem direito a metade dos prêmios. No confinamento, ele ganhou uma smart TV, uma máquina de lavar, R$ 10 mil em eletrodomésticos, R$ 10 mil em produtos e R$ 15 mil em dinheiro.

Após repercutir uma suposta traição de Buda dentro da casa, por conta de sua aproximação com Pitel, Camila ganhou mais de 3 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram e, desde então, vem lucrando com publicidades. Os valores recebidos por ela também poderão ser contestados pelo ex-BBB.

VEJA MAIS

Lucas Henrique descobriu sobre a separação após ser eliminado do reality. "Na casa, as coisas são muito diferentes. A casa mexe muito com nossos sentimentos, emoções. A gente sente muita falta de coisas que são importantes no dia a dia. Acho que a gente pode conversar, trocar uma ideia, resolver", disse Buda.

"Não sei como as coisas estão, respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar e trocar ideia, para se resolver da melhor forma para mim e para ela", concluiu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)