Lucas Buda é eliminado do BBB 24 com 64%

Lucas Buda foi o eliminado do BBB 24 nesta terça-feira (9), com 64,69% dos votos. A paraense Alane foi a segunda mais votada, com 32,08%, e, em último, Isabelle com 3,23%. O Grupo Fadas formado por Mateus, Davi, Alane, Isabelle e Beatriz comemorou a continuidade no jogo e a disputa pelos milhões de reais.

Buda girou a roleta e caiu no zero, o que não garantiu nenhum adicional para o prêmio aos participantes que continuaram no reality. Os cinco ainda disputam mais uma liderança nesta noite.