Rainha das Rainhas 2024: candidatas reagem ao resultado do sorteio da ordem dos desfiles

Nos bastidores do Rainha das Rainhas 2024, enquanto terminam as fantasias e maquiagens, as candidatas reagem ao resultado do sorteio da ordem das apresentações. Para as mais supersticiosas, o número da sorte pode ser um bom sinal e para outras, não ser uma das primeiras é tudo o que importa.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas.

A candidata Ana Karina Rodrigues, do Grêmio Literário e Recreativo Português, falou com entusiasmo sobre ser a 7ª a se apresentar na noite desta sexta-feira (23). "Nossa eu fiquei muito feliz. Era do jeito que eu queria. Minha equipe e eu tínhamos brincado que íamos ser a número 7 e conseguimos. Não queria aquela responsabilidade de ser uma das primeiras, acho que é uma responsabilidade grande mesmo", explicou.

Gabrielle Costa, representante do Clube do Remo, disse que ficou muito feliz com o resultado e que a deixou mais confiante. “Eu vou ser a 11ª, e adorei. Eu já vinha orando e pedindo para não ser uma das primeiras. Deus me ouviu. Agora me sinto ainda mais confiante para subir no palco”, comemorou a rainha azulina.

Já Fernanda Costa, da Assembleia Paraense, disse que sentiu ainda mais confiante por ser o número do dia do seu aniversário. "Eu vou ser a 4ª a desfilar e quatro é o dia do meu aniversário, recebi isso como um sinal, não é mesmo? Agora estou ainda mais confiante", disse a candidata.

