Rainha das Rainhas 2024: Fernanda Costa tem reconhecimento do público no primeiro dia com o título

No primeiro dia como Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa já começa a receber o reconhecimento do público na Grande Belém. Durante um passeio na Praça Batista Campos, na manhã deste sábado, 24, admiradores se aproximavam para cumprimentá-la e tirar fotos.

Com a fantasia “Lígia e o Mundiverso, uma poderosa mulher com habilidades de se comunicar apenas com o olhar”, Fernanda Costa conquistou os jurados na noite de sexta-feira, 23, durante os desfiles e apresentações que ocorreram na Assembleia Paraense, em Belém.

Fernanda Costa, de 21 anos, é recém formada em odontologia. Estuda teatro desde os 10 anos e é atriz formada pela escola de atores Wolf Maya de São Paulo. Além disso, Fernanda é bailarina com certificação da Royal Academy of Dance e gosta de praticar outras modalidades de dança como samba e jazz.