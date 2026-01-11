Rainha das Rainhas 2026 inicia contagem regressiva para nova edição

A menos de um mês da 78ª edição da Rainha das Rainhas (RR), os preparativos do maior e mais tradicional concurso de beleza e fantasia do estado já estão em plena entrega. Reconhecido como Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará, o evento reúne fãs, equipes de produção, clubes sociais, estilistas e coreógrafos que acompanham com expectativa a realização da edição de 2026, marcada para o dia 7 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. Na data, a estudante de nutrição Lohanne Lima, representando o Clube do Remo e campeã de 2025, também entregará a faixa da nova Soberana do Carnaval paraense.

Na última terça-feira (6), o concurso gradativo promovido pelo Grupo Liberal, realizou a primeira reunião com dirigentes e estilistas. O encontro marcou o avanço dos preparativos para a grande noite, e também ajudou para a elaboração conjunta do regulamento da edição deste ano. Uma das mudanças definidas no encontro é que a candidata não poderá sair do resplendor e se apresentar sozinha, sem sua fantasia.

Quinze clubes confirmaram a participação na disputa pelo título. São eles: Bancrevea; Tênis Clube do Pará; Sociedade Médica Cirúrgica do Pará; Assembleia Paraense; Clube do Remo; Paysandú; Atum Luso Brasileiro; Bragantino; Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (COCB); Pinheirense; Clube de Engenharia; Grêmio Literário e Recreativo Português; AABB; Parque Aquático Guará; e Pará Clube.

Segundo Meg Martins, coordenadora do ‘Rainhas’ a experiência acumulada ao longo de quase oito décadas garante segurança na condução de mais uma edição do concurso carnavalesco, sem abrir mão de atualizações estéticas e operacionais. "Com todos esses anos de realização, o Grupo Liberal encontra-se sempre pronto e apto para uma nova edição. Porém, mesmo sendo um concurso tradicional, com regras rigorosas, sempre há inovações para acompanhar as tendências", afirmou.

Ainda de acordo com a coordenadora, o retorno do Rainha das Rainhas ao Hangar foi definido a partir de critérios técnicos e estruturais. “Em 2026, o concurso volta a ser realizado no Hangar, o que nos deixa muito felizes devido à logística facilitada para a acomodação das grandes fantasias”, explicou.

Novidades

O RR 2026 também contará com uma apresentação conjunta das candidatas em um grande desfile no dia 20 deste mês, no Mercado de São Brás, aberto ao público. Já no dia 22, os participantes farão um passeio de lancha pela orla de Belém com direito a um ensaio fotográfico de traje de banho.

A direção coreográfica do concurso ficará a cargo do casal de dançarinos paraenses Rolon Ho e Thaís Sousa, que venceram, respectivamente, em 2023 e 2025, o quadro Dança dos Famosos, do programa ‘Domingão do Huck’, na TV Globo.

Para Meg Martins, o 'Rainhas' mantém uma relação direta com a memória afetiva, a identidade cultural paraense e a história do Carnaval do Estado. “As expectativas para 2026 são as melhores, pois o Concurso Rainha das Rainhas é sempre muito aguardado pela sociedade paraense. Faz parte da tradição do nosso Estado e traz muitas memórias afetivas”, declarou.

Mesmo mantendo regras e formatos que garantem a identidade do concurso, a organização prepara novidades visuais para a próxima edição. Pela primeira vez, o evento contará com um projeto assinado pelo cenógrafo Maicon Souza, profissional reconhecido no Pará por trabalhos na área cultural e de grandes espetáculos.

“Durante todos os anos ganhos com decorador, mas em 2026 inovaremos e vamos atuar com o cenógrafo Maicon Souza, que farão um cenário especial e específico para a grande noite”, explicou a coordenadora.

A proposta, segundo ela, é explorar elementos ligados ao imaginário carnavalesco do concurso. “Vamos trabalhar o lúdico, a fantasia e tudo o que representa a Rainha das Rainhas”, disse.

Ativações

Entre os patrocinadores, a Cerveja Caribeña, da Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa), uma das principais marcas apoiadas do evento, também prepara ações especiais que devem acompanhar diferentes momentos da programação, desde o lançamento oficial até a grande noite do concurso.

De acordo com Thalys Cardoso, coordenador de marketing da Inbepa, a estratégia para a edição de 2026 envolve ampliar a presença da marca junto ao público e aos convidados. “Desde um possível camarote exclusivo para convidado Caribeña até ações no dia do lançamento do concurso e iniciativas com o público presente no dia do evento”, revelou.

Segundo o coordenador, o patrocínio à Rainha das Rainhas está alinhado ao posicionamento institucional da marca e à valorização da cultura paraense. “É uma honra ser uma das principais patrocinadoras de um evento de tanta tradição em nosso estado”, destacou.

Thalys Cardoso também ressaltou que, ao longo de 2025, a marca reforçará o investimento em eventos culturais no Pará, artistas e iniciativas locais. “Temos orgulho de ser paraense, orgulho das nossas raízes e influências. Trazemos a bandeira do nosso estado na embalagem e sempre vamos apoiar e enaltecer a cultura paraense”, disse.