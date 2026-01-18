Capa Jornal Amazônia
Rainha das Rainhas 2026: confira os clubes que estão na disputa pelo título

Evento chega à 78ª edição e já tem clubes confirmados

Hannah Francio
fonte

Edição de 2026 acontece em fevereiro e já tem clubes confirmados. (Igor Mota / O Liberal / Arquivo)

O Rainha das Rainhas já começa a ganhar forma e movimentar o calendário cultural do Pará. Marcado para o dia 7 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções, em Belém, o maior concurso de beleza e fantasia do carnaval paraense chega à sua 78ª edição.

Ao todo, 15 clubes estarão na disputa pelo título de Rainha das Rainhas 2026, reforçando a diversidade, o glamour e a força cultural que fazem do concurso um dos mais tradicionais do Norte e Nordeste do país.

Clubes que disputam o Rainha das Rainhas 2026

  • Bancrévea
  • Tênis Clube
  • Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará
  • Assembleia Paraense
  • Clube do Remo
  • Paysandu
  • Tuna Luso Brasileira
  • Bragantino
  • Corpo de Bombeiros (COCB)
  • Pinheirense
  • Clube de Engenharia
  • Grêmio Literário e Recreativo Português
  • Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)
  • Guará Parque
  • Pará Clube

Cada agremiação será representada por uma candidata que promete levar à passarela fantasia, beleza, criatividade e desempenho cênico, quesitos que definem a campeã da edição.

Quando acontece o Rainha das Rainhas 2026?

O concurso será realizado no dia 7 de fevereiro de 2026, no Hangar – Centro de Convenções, em Belém.

O evento tradicionalmente abre a programação do carnaval paraense e movimenta clubes, estilistas, coreógrafos e torcidas organizadas.

Quando as candidatas serão apresentadas ao público?

Na próxima terça-feira (20), a partir das 17h, as candidatas dos 15 clubes sociais participantes serão apresentadas oficialmente ao público em um desfile no Mercado de São Brás, um dos espaços mais emblemáticos de Belém. A ação contará, inclusive, com entrada ao vivo da reportagem da TV Liberal no JL2.

Já na quinta-feira (22), as rainhas participam de um passeio de barco até a Ilha do Combu, valorizando as belezas naturais do Pará e reforçando a relação entre a mulher paraense, a cultura amazônica e o meio ambiente.

