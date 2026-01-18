Rainha das Rainhas 2026: confira os clubes que estão na disputa pelo título

O Rainha das Rainhas já começa a ganhar forma e movimentar o calendário cultural do Pará. Marcado para o dia 7 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções, em Belém, o maior concurso de beleza e fantasia do carnaval paraense chega à sua 78ª edição.

Ao todo, 15 clubes estarão na disputa pelo título de Rainha das Rainhas 2026, reforçando a diversidade, o glamour e a força cultural que fazem do concurso um dos mais tradicionais do Norte e Nordeste do país.

VEJA MAIS

Clubes que disputam o Rainha das Rainhas 2026

Bancrévea

Tênis Clube

Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará

Assembleia Paraense

Clube do Remo

Paysandu

Tuna Luso Brasileira

Bragantino

Corpo de Bombeiros (COCB)

Pinheirense

Clube de Engenharia

Grêmio Literário e Recreativo Português

Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)

Guará Parque

Pará Clube

Cada agremiação será representada por uma candidata que promete levar à passarela fantasia, beleza, criatividade e desempenho cênico, quesitos que definem a campeã da edição.

Quando acontece o Rainha das Rainhas 2026?

O concurso será realizado no dia 7 de fevereiro de 2026, no Hangar – Centro de Convenções, em Belém.

O evento tradicionalmente abre a programação do carnaval paraense e movimenta clubes, estilistas, coreógrafos e torcidas organizadas.

Quando as candidatas serão apresentadas ao público?

Na próxima terça-feira (20), a partir das 17h, as candidatas dos 15 clubes sociais participantes serão apresentadas oficialmente ao público em um desfile no Mercado de São Brás, um dos espaços mais emblemáticos de Belém. A ação contará, inclusive, com entrada ao vivo da reportagem da TV Liberal no JL2.

Já na quinta-feira (22), as rainhas participam de um passeio de barco até a Ilha do Combu, valorizando as belezas naturais do Pará e reforçando a relação entre a mulher paraense, a cultura amazônica e o meio ambiente.