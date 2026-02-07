Torcida leva mil balões ao concurso e marca apoio à candidata do Paysandu

A torcida do Paysandu, um dos clubes participantes do concurso, foi um dos destaques do Rainha das Rainhas, levando cerca de mil balões para apoiar a candidata Rayana Corrêa e transformar o espaço em um verdadeiro espetáculo de cores e emoção. Amigos, familiares e até integrantes da Associação dos Moradores de Terrenos de Marinha do Pará (Antenepa) marcaram presença para reforçar o apoio à representante bicolor no tradicional concurso.

Entre os torcedores estava Wanja Lobato, mãe da candidata, que destacou o significado da participação da filha no evento. Segundo ela, Rayana representa a resistência da mulher e desfila por milhares de mulheres que enfrentam situações de desrespeito e discriminação. “Ela representa para nós a resistência da mulher. Ela vai desfilar hoje por milhares de mulheres que passam por situações de desrespeito e discriminação. Ela é uma deusa”, afirmou.

Transmissão do evento

A cobertura completa está sendo realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal e Rainha das Rainhas e no Youtube.

Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.