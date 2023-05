Falso enfermeiro é acusado de estelionato sentimental contra 8 mulheres

Bonito, alto e musculoso, Fábio Gomes Batista, 42 anos, foi denunciado por estelionato amoroso e violência psicológica contra mulheres e está sendo investigado pela Polícia Civil Civil do Distrito Federal. Um grupo de mulheres se reuniu para denunciá-lo alegando terem sido enganadas e sofrer prejuízos financeiros causados por ele, que fazia juras de amor e prometia casamento.

O Metrópoles noticiou que o acusado usa as redes sociais para conhecer as vítimas e iniciar uma relação amorosa com várias mulheres ao mesmo tempo. Ele usa pelo menos cinco perfis do Instagram e também sites de relacionamento. Ele costuma se apresentar como bombeiro militar ou enfermeiro e afirma que trabalhava em hospitais particulares, mas, na verdade, atua como brigadista.

Enfermeiro fake do amor Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução

Oito vítimas do falso enfermeiro se conheceram e criaram um um grupo no WhatsApp para trocar informações. Elas identificaram o padrão criado por Fábio para seduzir, explorar e descartar as vítimas.

“Ele sempre foi muito educado, extrovertido, romântico e tudo de mais perfeito. Depois de algum tempo, começavam as desculpas, de que precisava trabalhar muito, sempre em plantões noturnos”, disse uma das vítimas.

Elas denunciam que Fábio usa vários números de telefone e diferentes perfis em redes sociais, frequenta diferentes academias para não ser descoberto pelas mulheres com as quais mantém relacionamentos simultâneos. "Quando descobri fiquei apavorada, com medo de ter contraído algum tipo de doença”, desabafou.

“Comecei a desconfiar de muitas coisas desencontradas. Quando ele não estava comigo, dizia que estava trabalhando ou com os filhos. Descobri que ele nunca foi enfermeiro , nem registro no Coren (Conselho Regional de Enfermagem) tem”, contou uma das vítimas.

Elas contam terem efetuado empréstimos e despesas no cartão de crédito para o acusado. Além disso, algumas relatam que começaram a sofrer de ansiedade e síndrome do pânico após terem se relacionado com ele.

Ao Metrópoles, Fábio disse não ter saber dos fatos denunciados. “Não tenho conhecimento. Eu sei que isso não é verdade, porque não fiz violência com mulher nenhuma. Muito menos estelionato”, declarou.