Influencer de 20 anos é preso após repassar notas de dinheiro falso

O influenciador Jadson Vasconcellos, de 20 anos, foi preso após repassar notas de dinheiro falsificadas. Além do blogueiro de Caruaru (PE), outras duas pessoas foram detidas pelo mesmo motivo.

Jadson conta com mais de 1,2 milhão de seguidores no Youtube e 250 mil no Instagram. Ele é conhecido por produzir conteúdos sobre a paternidade.

No depoimento à Polícia Federal (PF), ele afirmou que usava as notas falsas para pagar a pensão da filha e por causa dos gastos de um aniversário.

A prisão do influencer e de outras duas pessoas aconteceu no dia 18 de abril, em Bezerros, também em Pernambuco, mas só foi divulgada nesta segunda-feira (24).

A polícia chegou até ele após uma mulher tentar trocar uma nota de R$ 50 falsa em um restaurante e lanchonete, segundo matéria do G1 Caruaru e Região.

Depois de audiência de custódia, as outras duas pessoas foram soltas para responder em liberdade. Já Jadson permaneceu preso e foi encaminhado para a penitenciária. A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Jadson.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)