Jovem de 21 anos é preso após receber 10 mil reais em notas falsas pelos Correios no Pará

Um jovem de 21 anos foi preso pela posse de R$ 10 mil em cédulas falsas. O flagrante ocorreu no município de Cumaru do Norte, no sudeste paraense, logo após o rapaz receber a encomenda ilegal numa agência dos Correios. As informações foram divulgadas pela Superintendência da Polícia Federal do Pará, na noite desta sexta-feira (29).

A Polícia Federal chegou ao suspeito após trocar informações com a empresa de envio e entrega de correspondências. O órgão federal foi informado de que o material com o conteúdo suspeito tinha como destino o próprio município de Cumaru. Feitas as diligências, a equipe policial conseguiu identificar e classificar o destinatário da encomenda.

A PF encontrou 27 cédulas no valor de R$ 200, mais 30 cédulas no valor de R$ 100 e, ainda, 60 cédulas no valor de R$ 50. Ao todo, foram apreendidos R$ 10 mil em espécie, apenas com as notas falsas.

De acordo com a PF, o homem deixava agência dos Correios, em Cumaru, quando foi abordado pelos agentes. Ele confessou o delito e afirmou ter pago R$ 1.900 pela cédulas falsas.

Pelo Código Penal, caso se confirme a hipótese criminal de moeda falsa, o que é previsto no artigo 289, o suspeito poderá ser condenado a penas que variam entre 3 e 12 anos de prisão além de multa.