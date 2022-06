Com distintivo falso, delegado 'fake' é capturado em Santarém

A Polícia Civil prendeu, na tarde de segunda-feira (13), um falso delegado na cidade de Santarém, no oeste do Pará. De acordo com as primeiras informações obtidas pelas autoridades policiais, o acusado estaria usando um distintivo falso para enganar pessoas e aplicar golpes no município. O suspeito foi identificado como Josivaldo Almeida Dantas, de 37 anos de idade.

O acusado foi detido às proximidades de um bar na área da Orla. Neste local, o homem já havia sido contratado como chefe de cozinha.

Identificação

Na 16ª Seccional de Polícia Civil, foi realizada uma consulta detalhada, e ficou constatado que o homem tem passagens por furto nos estados da Bahia e Rio de Janeiro. Agora, a Polícia Civil pretende continuar com as investigações sobre o caso, inclusive, para saber de que forma o acusado conseguiu o falso distintivo.

Como repassou a Polícia, possíveis vítimas do suspeito podem registrar Boletim de Ocorrência e, assim, contribuir com a materialidade da denúncia. Josivaldo Dantas deve responder por estelionato. A pena para o crime é detenção de 1 a 5 anos. (As informações são do site SOS Santarém).