'Gatinha da nota fake', influencer é presa com mil reais em dinheiro falso no Pará

A polícia prendeu em flagrante Joene Coutinho, de 25 anos, nesta quinta-feira (19), após ela ter sido acusada de tentativa de estelionato, no Mercadão Municipal de Uruará, município do sudoeste do Pará. A Polícia Civil informou que ela utilizava notas falsas de R$ 100,00, para comprar em diversas barracas do centro comercial local. Com informações do site Imediato Online.

O Código Penal prevê no artigo 289, que, colocar em circulação, adquirir ou guardar nota falsa é crime e pode ser punido com pena de três a 12 anos de prisão, além de multa. A pessoa que é pega com dinheiro falsificado pode ser condenada por atentar contra o Tesouro Nacional. Em geral, nestes casos, a pessoa suspeita deve ser conduzida à Polícia Federal, responsável por esse tipo de investigação.

Joene Coutinho se apresenta como influenciadora digital. Ela tem mais de 130 mil seguidores no Instagram e compartilha imagens em roupas sensuais e vídeos de dancinhas nas redes sociais. No final da tarde desta quinta-feira, ela foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Uruará.

De acordo com a polícia, em Uruará, as vítimas de Joene foram comparecendo à unidade policial para denunciar o golpe, uma a uma. Estima-se que ela conseguiu comprar mais de mil reais com notas falsas.

Na Delegacia da Polícia Civil foi registrado um Boletim de Ocorrência (B.O) com as denúncias contra a jovem. Ela foi detida e passou pelos procedimentos legais. A PC quer saber agora a origem do dinheiro falso.