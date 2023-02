​​Falso missionário é denunciado por aplicar golpes em nome de igreja de Itaituba

Um falso missionário foi denunciado à Igreja Católica de Itaituba sob suspeita de aplicar golpes em nome de instituições religiosas. O homem se passava por membro da Paróquia de Santana para cometer os crimes. A denúncia foi feita na última terça-feira (14).

VEJA MAIS

Testemunhas relataram a Dom Wilmar Santin, bispo da Prelazia de Itaituba, que o homem se passava por catequista para pedir dinheiro às pessoas. Ainda de acordo com testemunhas, ele chegou a receber valores, por meio de transações via PIX.

​​“Tem um senhor se passando por missionário da Santana e catequista de São José. Eu já entrei em contato com a secretaria de Santana e se trata de g​​olpe. Seria boa também avisar aos grupos, pois a lábia dele é muito bonita. A doutora com quem eu trabalho e mais algumas pessoas chegaram até ajudar com quantias em PIX. Novamente, ele voltou ontem com outra história”, detalhou uma pessoa, que não quis se identificar ao portal 24H News.

O bispo da Prelazia de Itaituba fez um alerta à população. “Eu recebi, agora há pouco, a notícia de que tem um sujeito, em Itaituba, se passando por missionário da Santana. Não sei se está se apresentando como padre, pedindo doações de PIX”, alertou Dom Wilmar Santin.