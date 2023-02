Empresário cai no golpe do aplicativo de namoro e é agredido dentro do próprio carro

Um homem de 44 anos foi agredido dentro do próprio carro depois de ter caído no golpe do aplicativo de namoro na noite da última segunda-feira (13).

A Polícia Militar conseguiu localizar a vítima, depois de ter recebido uma denúncia anônima. Os policiais encontraram o homem dentro de um veículo modelo Corsa com lesões na cabeça.

O empresário foi abordado pelos criminosos enquanto aguardava a chegada de uma mulher que havia conhecido por aplicativo. O caso aconteceu no bairro Jaraguá, na zona oeste de São Paulo.

VEJA MAIS

Segundo a investigação, a vítima foi obrigada a fornecer dados bancários para os sequestradores.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, um dos criminosos foi localizado em uma rua próxima. Ele tentou fugir durante a abordagem, mas foi detido.

Já na delegacia, o suspeito foi reconhecido pela vítima. O delegado do caso solicitou a conversão da prisão em flagrante do suspeito em preventiva. Os outros sequestradores ainda estão sendo procurados.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, roubo e extorsão pelo 33º DP e encaminhado ao 46º DP, responsável pela área. As investigações para a identificação dos outros envolvidos no crime continuam .

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).