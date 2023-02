Homem morre baleado após tentar fugir de golpe do app de namoro

Nesta segunda-feira (06), um homem de 58 anos foi morto depois de ter sido baleado depois de cair em um golpe de aplicativo de namoro. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar encontrou a vítima ferida dentro de um carro Ford Edge. O veículo foi encontrado batido em um portão de uma casa no bairro do Jaraguá, na zona oeste de São Paulo.

Segundo uma ex-companheira, o homem havia saído após marcar um encontro amoroso através de um aplicativo. Testemunhas disseram que a vítima aguardava dentro do carro estacionado quando foi abordada por uma dupla armada que anunciou o assalto.

O homem tentou fugir acelerando o carro e foi baleado na cabeça. O carro desgovernado ainda bateu no muro e no portão de uma casa próxima. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso foi registrado como homicídio pelo 72º DP e é investigado por meio de inquérito pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).