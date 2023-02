TJPA alerta para golpes no WhatsApp utilizando o nome de servidores da instituição

Após golpistas se passarem por servidores e usarem o nome de magistrados do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) exigindo pagamentos e depósitos antecipados relacionados às custas processuais, a instituição emitiu um comunicado à população e autoridades alertando sobre estes casos na última sexta-feira (10). As tentativas de golpes foram registradas por meio de ligação telefônica e mensagem de WhatsApp.

A tentativa consiste em solicitar que o alvo da fraude faça o pagamento de um boleto ou uma transferência por PIX para receber um suposto valor. As mensagens golpistas utilizam indevidamente e sem qualquer autorização o nome do TJPA e de magistrados, além de dados pessoais da vítima.

No comunicado, o TJPA informou, ainda, que não encaminha nenhum tipo de solicitação de pagamento para a conclusão de processo por ligação e WhatsApp. A recomendação é denunciar às autoridades competentes qualquer recebimento de pedido suspeito.

Ao ser abordado por ligação ou mensagem suspeitas, é possível realizar a consulta processual pública no Portal do TJPA, tendo em vista que os processos estão digitalizados, ou entrar em contato com a unidade judiciária por meio do Balcão Virtual. Para registrar Boletim de Ocorrência, a vítima pode procurar uma delegacia de polícia.