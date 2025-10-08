Sucuri de 4 metros é retirada de canal por moradores em Belém
A situação aconteceu na manhã dessa quarta-feira (8). Corpo de Bombeiros e Batalhão Ambiental da Polícia Militar foram acionados
Uma cobra de, aproximadamente, quatro metros foi encontrada por moradores do bairro do Guamá, em Belém. Localizado no canal entre a rua dos Mundurucus e a travessa Teófilo Conduru, o animal foi identificado como sucuri e retirado no local por dois homens. A situação aconteceu na manhã dessa quarta-feira (8).
O momento, registrado por vizinhos e pessoas que passavam pela área, circula nas redes sociais. Os moradores que resgataram a cobra a amarraram para não ser ferida ou atacar quem estava por perto. O Corpo de Bombeiros e o Batalhão Ambiental da Polícia Militar foram acionados para resgatar o animal e levá-lo à área de mata.
