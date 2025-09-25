Capa Jornal Amazônia
Jovem morre após 'brincar' com cobra venenosa que capturou por R$ 30

Sem equipamentos de segurança adequados para lidar com animais peçonhentos, o homem tentou imobilizar o réptil usando apenas um saco plástico

Jennifer Feitosa
fonte

Ao manusear o animal, o homem foi picado e não resistiu (X @TrueStoryUP)

Um jovem de 24 anos, identificado como Mohit Kumar, morreu após ser picado por uma cobra peçonhenta na província de Uttar Pradesh, na Índia.

Segundo o portal de notícias indiano True Story, moradores do vilarejo de Morana, com medo do réptil, ofereceram 500 rúpias (cerca de R$ 30) a Mohit Kumar para que ele capturasse o animal na casa de Mangal Prajapati.

Sem equipamentos de segurança adequados para lidar com animais peçonhentos, o lavrador tentou imobilizar o réptil usando apenas um saco plástico. Ao manusear o animal de forma descuidada, ele foi picado e, mesmo sendo levado a um hospital, não resistiu e veio a óbito.

Testemunhas alegaram que Mohit Kumar "brincou" com a cobra e demonstrou uma "coragem desnecessária". A espécie do animal não foi revelada. A polícia local investiga o caso como morte acidental.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

