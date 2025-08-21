Capa Jornal Amazônia
Funcionários encontram cobra píton em caixa enviada pelos Correios

O réptil pode chegar até seis metros de comprimento

Victoria Rodrigues
fonte

O réptil foi colocado dentro de uma embalagem de plástico pequena para envio pelos Correios. (Foto: Reprodução/ Polícia Militar Ambiental)

Os funcionários do setor de raio-x dos Correios identificaram uma cobra píton enviada em uma caixa de papelão nesta quarta-feira (20), na cidade de Indaiatuba, localizada no interior de São Paulo. O réptil foi classificado como espécie píton albina de dois a quatro meses de vida, e 40 centímetros de comprimento.

Após notarem a presença da cobra, os funcionários acionaram a Polícia Militar Ambiental que abriu a caixa de papelão e encontrou a píton dentro de embalagem de plástico, envolvida por um papel toalha. Em seguida, o réptil foi levado imediatamente para uma clínica veterinária em Campinas, onde passará por exames de raio-X e ultrassom para averiguar o estado de saúde.

Tráfico de Répteis

Apesar de parecer um episódio raro, o envio de répteis em empresas de transporte de objetos é considerado comum entre criminosos que praticam o envio de animais silvestres para comércio ilegal. Por esse motivo, o caso foi registrado como tráfico de animais e as informações sobre o remetente e destinatário também foram encaminhados à Polícia Civil para investigação.

Para o veterinário Diogo Siqueira, que auxiliou no resgate da cobra píton, a embalagem possuía rastros de estratégias que os criminosos normalmente utilizam em situações ilegais. “Realmente o recipiente era bem pequeno, comum em casos de tráfico de répteis pelos Correios. Eles colocam em embalagens bem pequenas, para o animal não se mexer e não chamar atenção", explicou o veterinário.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

