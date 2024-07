VÍDEO: Mulher é engolida por cobra píton gigante de 9 metros

Um caso chocante aconteceu na vila de Siteba, na província de Sulawesi do Sul, Indonésia, onde uma cobra píton gigante de nove metros engoliu uma dona de casa de 36 anos. A tragédia aconteceu na quarta-feira (3) e é o segundo caso do tipo registrado no país em menos de um mês.

Siriati, a vítima, desapareceu misteriosamente na manhã de terça-feira (2) enquanto ia buscar remédios para seu filho doente. Preocupado com o sumiço da esposa, o marido da vítima partiu em sua busca e encontrou seus sapatos e calças a cerca de 500 metros de casa.

"Pouco depois, avistou uma serpente, a uma dezena de metros do caminho. A serpente ainda estava viva", relatou à AFP o chefe da polícia local, Idul, que, como muitos indonésios, possui apenas um nome.

Movido pela suspeita de que algo havia acontecido, o marido reuniu vizinhos para ajudá-lo a investigar a cobra. A confirmação veio quando abriram o estômago do réptil: o corpo de Siriati foi encontrado dentro da cobra.

O chefe da polícia local descreveu o incidente como "extremamente raro", mas ressaltou que este não é o primeiro caso do tipo na região. Em junho, outra mulher foi morta e engolida por uma cobra píton de 5 metros na região central da Indonésia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)