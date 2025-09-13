Tucano é devorado por sucuri ao beber água em rio no Mato Grosso do Sul
Um guia turístico disse que a ave se aproximou do rio para beber água, quando foi atacada pela cobra
Uma sucuri foi filmada engolindo um tucano no rio Formoso, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, no último domingo (7/9). A cena foi registrada pelo guia Alyson Bruno e impressionou os turistas que acompanhavam o passeio.
Para o G1, guia disse que a ave se aproximou do rio para beber água, quando foi atacada pela cobra. O vídeo viralizou nas redes sociais nos últimos dias.
“Ela devorou o tucano inteiro. Registrei tudo, desde o momento em que ela pegou até engolir. No começo, achei que ela não fosse conseguir, por causa do bico e do tamanho da cabeça dela, mas me enganei. Ela me provou porque é a rainha das águas”, disse o guia.
Bonito é conhecido pelo ecoturismo e pela rica biodiversidade. Encontros com animais selvagens, como sucuris, são comuns, mas geralmente ocorrem em áreas naturais preservadas e sem interferência humana.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA