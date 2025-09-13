Capa Jornal Amazônia
Tucano é devorado por sucuri ao beber água em rio no Mato Grosso do Sul

Um guia turístico disse que a ave se aproximou do rio para beber água, quando foi atacada pela cobra

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o tucano sendo devorado pela sucuri. (Foto: Reprodução | G1)

Uma sucuri foi filmada engolindo um tucano no rio Formoso, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, no último domingo (7/9). A cena foi registrada pelo guia Alyson Bruno e impressionou os turistas que acompanhavam o passeio. 

 Para o G1, guia disse que a ave se aproximou do rio para beber água, quando foi atacada pela cobra. O vídeo viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

“Ela devorou o tucano inteiro. Registrei tudo, desde o momento em que ela pegou até engolir. No começo, achei que ela não fosse conseguir, por causa do bico e do tamanho da cabeça dela, mas me enganei. Ela me provou porque é a rainha das águas”, disse o guia.

Bonito é conhecido pelo ecoturismo e pela rica biodiversidade. Encontros com animais selvagens, como sucuris, são comuns, mas geralmente ocorrem em áreas naturais preservadas e sem interferência humana.

 

 

