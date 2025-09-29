Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Jiboia é flagrada ‘passeando’ com tutor na Praça da República, em Belém

A situação inusitada chamou atenção e dividiu opiniões nas redes sociais

O Liberal
fonte

Jiboia é vista ‘passeando’ com tutor na Praça da República, em Belém. (Reprodução: Redes Sociais)

Uma cobra da espécie jiboia foi vista ‘passeando’ com o tutor pela Praça da República na manhã de domingo (28), em Belém. Nas imagens, o réptil está no ombro de um homem que caminha tranquilamente entre as barracas na tradicional feirinha. O caso teve grande repercussão nas redes sociais e dividiu a opinião de internautas, que questionaram sobre o risco para as pessoas e também para o próprio animal.

O vídeo mostra o casal caminhando pelo local e a cobra no ombro do jovem que usa camisa amarela. Após a repercussão, o tutor se manifestou nas redes sociais para comentar sobre a situação. Ele informou que a cobra se chama ‘Celeste’.

“Vendo a repercussão, gostaria de esclarecer alguns pontos. Legalidade: A Celeste é um animal 100% legalizado, com microchip e toda a documentação exigida pelo IBAMA. A criação dela como pet segue a legislação. Segurança: jiboias não são peçonhentas. A Celeste é um animal de temperamento extremamente dócil e acostumado ao manejo. A segurança dela e das pessoas é sempre minha prioridade máxima. Bem-estar: entendo a preocupação com estresse. Os passeios são breves, controlados e visam o enriquecimento ambiental dela, como a importante exposição ao sol, respeitando sempre seu ciclo de alimentação. Agradeço a preocupação de muitos e espero ter esclarecido as dúvidas. Um abraço!”, comentou em uma publicação.

Nas redes sociais, várias pessoas comentaram sobre a questão da segurança de quem estava na praça. Muitos dos comentários também questionaram a atitude de expor o animal a um ambiente de estresse, que poderia ocasionar um risco de ataque.

Palavras-chave

cobra encontrada em belém
Belém
